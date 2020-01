Gartenlaubenbrand in Kiel-Wellingdorf

Avatar_shz von shz.de

24. Januar 2020, 19:13 Uhr

Kiel (ots) - Heute Abend gegen 18:00 Uhr brannte in Kiel-Wellingdorf in einem

Kleingartengelände am Rehsenweg eine Gartenlaube. Aufgrund der Lage der Laube,

die nur über schmale Wege erreichbar war, gestaltete sich die Anfahrt der

alarmierten Feuerwehrkräfte schwierig. Es musste eine lange Schlauchleitung

verlegt werden, um die benachbarten Gartenlauben mit einer Riegelstellung vor

dem Übergreifen der Flammen schützen zu können. Die betroffene Laube wurde durch

das Feuer jedoch komplett zerstört. Die Arbeiten der Feuerwehr dauerten rund

eine Stunde. Im Einsatz waren ein Löschzug der Berufsfeuerwehr der Feuer- und

Rettungswache Ost und die Freiwillige Feuerwehr Kiel-Dietrichsdorf.



