Gartenlaube in Vollbrand

12. März 2022, 06:23 Uhr

Kiel (ots) -

Gegen 04:49 Uhr entdeckte ein Nachbar im Kleingartengelände am Kollhorster Weg Feuerschein und meldete dies der Integrierten Regionalleitstelle Mitte in Kiel. Umgehend wurden Rettungskräfte der Feuerwehr Kiel zum Einsatzort alarmiert. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf eine Gartenlaube, welche bereits in Vollbrand stand. Der erste Trupp unter schwerem Atemschutz begann umgehend mit einem C-Rohr die Brandbekämpfung. Trotz des schnellen Eingreifens konnte ein Totalschaden der Gartenlaube nicht mehr verhindert werden. Die Kräfte der Hauptfeuerwache wurden durch ein Fahrzeug der Ostwache sowie die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Russee unterstützt. Nach circa einer Stunde waren alle Glutnester gelöscht. Nach dem Rückbau der Löschmaßnahmen wurde die Einsatzstelle für weitere Ermittlungen an die Polizei übergeben.

