Feuerwehren verzeichnen arbeitsreiche Nacht

von shz.de

01. Januar 2019, 08:12 Uhr

Kiel (ots) - Der Jahreswechsel bescherte den Feuerwehren in

Schleswig-Holstein auch dieses Mal wieder reichlich Arbeit. Nach der

Auswertung der ersten Leitstellenberichte, kam es bislang zu rund 280

Feuerwehreinsätzen im ganzen Land - deutlich mehr als letztes Jahr.

Bei der überwiegenden Anzahl der durch Silvesterfeuerwerk

verursachten Brände blieb es bei geringem Sachschaden. Dennoch gab es

gleich mehrere Großbrände und in Kiel verletzten sich unabhängig

voneinander drei Kinder (11 und 2 x 8 Jahre alt) durch Umgang mit

Knallkörpern an den Händen. In Preetz wurde eine bewusstlose Frau mit

schweren Kopfverletzungen aufgefunden, für die noch keine Ursache

genannt werden kann.



Die Leitstelle Nord in Harrisle meldete für die Kreise

Nordfriesland, Schleswig-Flensburg und die Stadt Flensburg insgesamt

29 Brandeinsätze. Herausragend war hier ein Brand in Westre bei

Ladelund. Dort griff ein Feuer von einem Carport auf ein Wohnhaus

über. Fünf Freiwillige Feuerwehren waren dort im Einsatz. In

Flensburg musste die Feuerwehr einen brennenden PKW in einem Carport

löschen.



Die Leitstelle Mitte verzeichnete für die Bereiche Kiel,

Rendsburg-Eckernförde und Plön 57 Feuerwehreinsätze - davon allein 31

in der Landeshauptstadt. Überwiegend brannten Müllcontainer. In

Preetz entzündete eine Silvesterrakete ein Dach - die Feuerwehr

konnte den Brand aber im Keim ersticken. Im Kreis

Rendsburg-Eckernförde rückten die Feuerwehren 20mal zu Kleinbränden

aus. Bei Emkendorf verunglückte ein Autofahrer auf einem abgelegenen

Weg. Die Feuerwehr hatte Mühe, den Unfallort zu finden - konnte den

Verletzten dann aber zügig befreien.



Die Leitstelle West meldete für die Kreise Dithmarschen, Pinneberg

und Steinburg insgesamt 45 Feuerwehreinsätze. Überwiegend gingen auch

hier Müllcontainer in Flammen auf. Lediglich in Pinneberg wurde

größerer Alarm ausgelöst, als bei der Firma Binné 35 Paletten mit

Bitumen-Dachbahnen in Flammen aufgingen. In Glückstadt kam es zu

einem Zimmerbrand. Ein RTW kam in Bedrängnis im Kreis Dithmarschen.

Der Patient war renitent und psychisch auffällig. Er stand unter

Alko-hol und Drogen. Die Rettungswagenbesatzung fühlte sich von dem

Patienten be-drägt, suchte diplomatisch den Rückzug und forderten die

Polizei an. Diese konnte die Lage entspannen.



38 Feuerwehreinsätze zählte die Leitstelle Holstein für den Kreis

Segeberg. In Nor-derstedt kam es zu einem Brand in einem Reihenhaus.

Die Bewohner blieben aber unverletzt. Totalschaden gab es dagegen bei

einem Großbrand in Bad Bramstedt. Hier griff ein Feuer in einer

Mülltonne zunächst auf das Carport, dann auf das Wohnhaus über. Der

Neubau ist unbewohnbar. Verletzt wurde auch hier niemand.



Die Leitstelle Süd für die Kreise Herzogtum Lauenburg, Stormarn

und Osthol-stein nannte 62 Brandeinsätze. Allein 27mal brannten

Mülltonnen und -container. Und es wurden vier Großbrände gezählt: In

Geesthacht brannte ein Dachstuhl. In Kröppelshagen ging ein

Gebäudeanbau in Flammen auf. In Neuschönningstedt (Reinbek) brannte

ebenfalls ein Dach und in Glinde brannten auf einem Firmenge-lände

ein LKW und mehrere PKW:



In Lübeck musste die Feuerwehr 32 brennende Mülltonnen und

-Container löschen. Eher kurios war eine Alarmierung zu einem

piependen Rauchwarnmelder. Die Feuerwehr lokalisierte das Piepen

jedoch an einem Kühlschrank, dessen Tür von dem Wohnungsinhaber offen

gelassen wurde.



In Neumünster hatte die Feuerwehr rund 15 Kleinbrände

abzuarbeiten und löschte zusammen mit mehreren freiwilligen

Feuerwehren einen Dachstuhlbrand im Stadtteil Wittorf.









Medien-Rückfragen bitte an:



Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Holger Bauer

Pressesprecher

Telefon: 0431 / 603 2195

Mobil: 0177 / 2745486

E-Mail: bauer@lfv-sh.de

http://www.lfv-sh.de



Original-Content von: Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell