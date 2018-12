Feuerwehren trauern um Uwe Eisenschmidt

von shz.de

28. Dezember 2018, 12:23 Uhr

Kiel (ots) -



Die schleswig-holsteinischen Feuerwehren trauern um ihren

Ehren-Landesbrandmeister Uwe Eisenschmidt (Meldorf) der nach kurzer

schwerer Krankheit überraschend am 21. Dezember 2018 verstorben ist.

Uwe Eisenschmidt führte den Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

als Vorsitzender von 1994 bis 2006 mit großem ehrenamtlichem

Engagement. Sein Wirken war gleichermaßen geprägt von

Pflichtbewusstsein aber auch der Gabe, auf Menschen zuzugehen und sie

von der Idee der Freiwilligen Feuerwehr mit Leidenschaft zu

überzeugen. Als Mittler zwischen Ehrenamt und Politik verstand er es,

die beiderseitigen Interessen im Sinne der Sache abzuwägen.

Beispielhaft sei sein Einsatz 1996 genannt, als er in Kiel mit über

8000 Feuerwehrkameraden auf die Straße ging, um letztlich erfolgreich

die damalige Landesregierung für den Erhalt der Feuerschutzsteuer zu

überzeugen - der finanziellen Lebensader des Feuerwehrwesens. Uwe

Eisenschmidt verdiente sich durch seine gerade, ehrliche und

unschnörkelhafte Art den Respekt aller, die mit ihm zu tun hatten.

Uwe Eisenschmidt trat 1966 in die Freiwillige Feuerwehr Meldorf ein

und wurde 1983 deren Gemeindewehrführer. 1987 übernahm er das Amt des

Kreiswehrführers des Kreises Dithmarschen und führte dieses bis Ende

2004 aus. Von 1991 bis 1994 bekleidete er zudem das Amt des

stellvertretenden Landesverbandsvorsitzenden, ehe er von 1994 bis

2006 als Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbandes aktiv war. Für

seine Verdienste wurde er mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht. So

ist er u.a. Träger des Bundesverdienstkreuzes der Bundesrepublik

Deutschland, des Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuzes in Silber und Gold,

sowie der Leistungsspange der schleswig-holsteinischen

Jugendfeuerwehr in Silber. Sein Tod reißt eine Lücke, die nicht

auffüllbar ist. Die Feuerwehren des Landes Schleswig-Holstein werden

sein Andenken in Ehren halten. Die Trauerfeier für Uwe Eisenschmidt

findet am Dienstag, 8. Januar 2019 (11 Uhr) im Dom zu Meldorf statt.

Anschließend bittet die Familie Eisenschmidt zu einem Beisammensein

in die "Erheiterung", Rosenstraße 6, Meldorf



Anstatt zugedachter Blumen und Kränze bitten wir um eine Spende

zugunsten der "Jugendarbeit in den Feuerwehren" auf das Konto IBAN:

DE49 222 500 2000 90 252 172 bei der Sparkasse Westholstein.









Medien-Rückfragen bitte an:



Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Holger Bauer

Pressesprecher

Telefon: 0431 / 603 2195

Mobil: 0177 / 2745486

E-Mail: bauer@lfv-sh.de

http://www.lfv-sh.de



Original-Content von: Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell