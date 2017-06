Feuerwehreinsatz in Gaardener Mehrfamilienhaus

Kiel (ots) - Rauchentwicklung in einem Treppenhaus eines

Mehrfamilienhaus im Stadtteil Gaardern löste heute Nacht einen

Feuerwehreinsatz aus. Kurz nach 02.00 Uhr wurde die

Rettungsleitstelle der Berufsfeuerwehr durch die Polizei informiert.

Bei Eintreffen des Löschzuges der Ostfeuerwache waren alle Bewohner

in ihren Wohnungen verblieben. Die Einsatzkräfte unter Atemschutz

löschten Hausrat in einem Kellerraum und belüfteten mit Drucklüfter

zwei Treppenhäuser. Während des laufenden Einsatzes verblieben die

Mieter auch weiter sicher in ihren Wohnungen. Verletzt wurde niemand.

Die Brandursache und die Schadenshöhe ist unbekannt. Feuerwehr und

Rettungsdienst waren mit 18 Einsatzkräften vor Ort, die nach einer

Stunde wieder abrücken konnten.









Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Kiel

Michael Krohn

Telefon: 0171 4885423

Fax: 0431 / 5905 - 204

E-Mail: michael.krohn@kiel.de



Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 28.Jun.2017 | 08:18 Uhr