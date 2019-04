Feuerwehr rettet zwei Personen aus einem Mehrfamilienhaus

von shz.de

27. April 2019, 01:03 Uhr

Rendsburg (ots) -



Rendsburg - (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 26.04.2019, 21:31 Feuer

mit Menschenleben in Gefahr (FEU 00 Y) Im Stadtteil Neuwerk in

Rendsburg kam es am Freitagabend zu einem Kellerbrand. Die Feuerwehr

Rendsburg wurde alarmiert, beim Eintreffen der ersten Kräfte stellte

sich heraus, das noch 2 Personen im Gebäude waren. Atemschutztrupps

retteten die Personen mit Brandfluchthauben und wurden dann an den

Rettungsdienst übergeben. Insgesamt wurden drei Personen durch den

Rettungsdienst gesichtet, es musste aber keine Person ins Krankenhaus

gebracht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Brand

aufgenommen. Über die Schadenshöhe konnte keine Auskunft gemacht

werden. Die Feuerwehr Rendsburg ist noch bis in die frühen

Nachtstunden am Einsatzort.









