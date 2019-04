Feuerwehr rettet einen Verletzten nach Auffahrunfall zwischen Kleintransporter und LKW

von shz.de

11. April 2019, 16:53 Uhr

Rendsburg (ots) - A7 (ots) - Amt Hüttener Berge (Kreis

Rendsburg-Eckernförde), 11.04.2019 , 13:34 Technische Hilfeleistung

mit Menschenleben in Gefahr (TH Y)



Auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Süden kam es heute gegen 13:34

Uhr zu einen folgen schweren Verkehrsunfall. Ein Kleintransporter ist

auf einen LKW-Auflieger aufgefahren, wobei der Fahrer des

Transporters eingeklemmt und schwer Verletzt wurde. Der Mann wurde

von den eingesetzten Feuerwehren mittels schwerem technischen Gerät

wie Schere, Spreizer und zusätzlich einem Rettungszylinders befreit,

und anschließend dem anwesendem Notarzt übergeben. Der Verletzte ist

mit schweren Verletzungen (Kategorie Rot) ins nahegelegene

Rendsburger Krankenhaus unter ärztlicher Begleitung und Sonderechten

befördert worden. Die A7 war und wird noch für die Rettungsarbeiten

und Unfallaufnahme der Polizei bis auf weiteres gesperrt bleiben.

Neben den Feuerwehren Norby und Owschlag (mit ~20 Einsatzkräften),

waren ein Rettungswagen, ein Notarzt (Christoph 42) und ein

Streifenwagen der Polizei im Einsatz.









