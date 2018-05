Feuerwehr Lübeck im überörtlichen Einsatz

von shz.de

11. Mai 2018, 10:13 Uhr

Lübeck (ots) - Die Feuerwehr Lübeck wurde aufgrund sehr starker

Regenfälle in den Landkreisen Lauenburg und Stormarn am gestrigen

Himmelfahrtstag in der Nacht zur Unterstützung gerufen. Um 1:17 Uhr

ging der entsprechender Alarm ein. Die in Lübeck stationierte

Hochleistungswasserpumpe wurde durch eine Gruppe der Freiwilligen

Feuerwehr (Lübeck-)Dänischburg um 2:45 Uhr in Harvighorst (Kreis

Storman) in Stellung und zum Einsatz gebracht. Seit 3:30 Uhr wurde

mit Hilfe der Hochleistungspumpe der Wasserspiegel in einem

Entwässerungsgraben gehalten. Die Arbeiten konnten um 8:35 Uhr

beendet werden.









