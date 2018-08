Feuer in Klinik - geringer Sachschaden

von shz.de

05. August 2018, 07:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) -



Bad Segeberg



Gegen 5:30 Uhr löste am Sonntagmorgen die Brandmeldeanlage in der

Psychosomatischen Klinik Am Klosterkamp in Bad Segeberg aus.



Beim Eintreffen der ersten Kräfte hatten mehrere Melder im

Küchenbereich im 2 Untergeschoss ausgelöst und Brandgeruch war

wahrnehmbar. Sofort wurden mehrere Atemschutztrupps zur Erkundung

entsand.



Im Bereich der Kühlung war es zu einem Schwelbrand bei einem

Kühlaggregat gekommen. Eine weitere Ausbreitung des Feuers konnte

durch die Trennung von der Stromversorgung verhindert werden.

Bereitsgestellte Löschmittel kamen nicht mehr zum Einsatz.



Anschließend wurden die Räume ausgiebig belüftet.



Patienten und Mitarbeiter waren zu keiner Zeit in Gefahr.



Eingesetzte Kräfte:



FF Bad Segeberg 6 Fahrzeuge mit 33 Einsatzkräften



1 Rettungswagen mit 2 Einsatzkräften



Leitender Notarzt und Organisatorischer Leiter Rettungsdienst



Polizei



2 Streifenwagen 4 Beamte









Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bad Segeberg

Pressestelle

Dennis Schubring

Telefon: +49 (176) 218 366 04

E-Mail: pressestelle@feuerwehr-badsegeberg.de



Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Segeberg, übermittelt durch news aktuell