Feuer in Flüchtlingsunterkunft in Kücknitz

Lübeck (ots) - Gegen 21:39 Uhr wurde die Feuerwehr Lübeck zu einem

Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in den Festwiesenweg in Kücknitz

alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte das

untere erdgeschossige Appartement des Hauses bereits in voller

Ausdehnung.



Die Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Verletzt

wurde bei dem Brandeinsatz niemand. Die Feuerwehr hatte das Feuer

schnell unter Kontrolle und konnte eine Brandausbreitung auf die

anderen Appartements des Hauses verhindern.



Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der

Freiwilligen Feuerwehren Lübeck im Einsatz.









Original-Content von: Feuerwehr Lübeck, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 27.Jun.2017 | 23:28 Uhr