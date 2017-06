Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Kiel

Kiel (ots) - Am heutigen Tag gab es um 16.05 einen Brand in einem

Mehrfamilienhaus in der Feldstraße 249 in Kiel. Bei Ankunft der

Feuerwehr stand eine Wohnung im Erdgeschoß im Vollbrand. Der Brand

wurde durch Einsatzkräfte der BF Kiel und der FF Suchsdorf bekämpft

(insgesamt 4 Trupps unter schweren Atemschutz). 4 Personen wurden

durch den Rettungsdienst der Landeshauptstadt Kiel betreut. Eine

Person mußte zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus befördert

werden. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Betreung der

Bewohner ist gesichert.









erstellt am 29.Jun.2017 | 17:27 Uhr