Feuer in einem Einfamilienhaus mit Menschenrettung

01. Juni 2020, 12:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Die Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg wurde am Pfingstmontag um 02:24 Uhr zu einem Feuer alarmiert.



Nachbarn hatten Feuerschein und eine Rauchentwicklung aus einem Einfamilienhaus in der Ziegelstraße bemerkt und über den Notruf 112 die Feuerwehr alarmiert.



Die Rettungsleitstelle Holstein, löste daraufhin mit dem Einsatzstichwort "Feuer mittel" Zugalarm für die Segeberger Einsatzkräfte aus.



Der mitalarmierte Rettungswagen, konnte der Rettungsleitstelle Holstein eine schnelle erste Rückmeldung geben, dass sich höchstwahrscheinlich noch Personen im Haus aufhalten würden.



Die Leitstelle reagierte sofort und erhöhte die Alarmstufe auf "Feuer Groß mit Menschenleben in Gefahr".Der Löschzug, unter Einsatzleitung des stellvertretenden Wehrführers Axel Pottkamp, war wenige Minuten nach der Alarmierung vor Ort. Im hinteren Bereich des Wohnhauses, gab es einige Anbauten die als Wohnfläche dienten. Aus einem dieser Bereiche war aus dem Flachdach eine Rauchentwicklung festzustellen, die sich auch auf die angrenzenden Gebäudeteile verteilte, so dass sich die Lage im ersten Moment als schwierig gestaltete, da die Brandquelle nicht genau zu lokalisieren war.



Der erste Angriffstrupp konnte zwei Personen aus dem Gefahrenbereich retten und diese unverzüglich dem Rettungsdienst zuführen. Diese wurden anschließend mit dem Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus befördert. Im weiteren Verlauf machten sich zwei weitere Trupps unter umluftunabhängigen Atemschutz und mit tragbaren Leitern auf den Weg um das Flachdach zu kontrollieren. Um an die Brandquelle zu gelangen, mussten mittels Rettungssägen die Dachfläche, sowie einige Teile der Aussenverkleidungen geöffnet werden. Unter der Holzkonstruktion konnten dann Flammenschein und Rauch festgestellt werden, teilweise waren auch schon Balken durchgebrannt. Diese wurden abgelöscht.



Weitere Einsatzkräfte bauten zwischenzeitlich mehrere Schlauchleitungen auf um genügend Löschwasser vor Ort zu haben. Mit einem erhöhten Kräfteeinsatz, gelang es der Feuerwehr schließlich das Feuer nach einer guten Stunde unter Kontrolle zu bringen. Mit Wärmebildkameras wurden alle betroffenen Bereiche sorgfältig auf Glutnester kontrolliert. Insgesamt brannten 30qm Flachdach.



Zur Brandursache und Schadenshöhe kann seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.



Im Einsatz:



Feuerwehr Bad Segeberg: Einsatzleiter vom Dienst: Axel Pottkamp



Löschzug mit 7 Einsatzfahrzeugen und 39 Einsatzkräften



Rettungsdienst(RKiSH): 1 Rettungswagen + Notarzt



Polizei



