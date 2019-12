Feuer in der Küche, keine Personen verletzt!

Avatar_shz von shz.de

29. Dezember 2019, 18:03 Uhr

Kiel (ots) - Am 29. Dezember 2019, um 16:04 Uhr, wurde die Feuerwehr Kiel zu

einem Küchenbrand in den Krummbogen 53 (Gaarden Süd) gerufen. Alle Personen

hatten das Haus bereits verlassen. Die 30 Einsatzkräfte hatten die brennenden

Küchenschränke im Bereich der Dunstabzugshaube durch einen Trupp unter

Atemschutz, mit einem C-Rohr schnell gelöscht. Eine Ausbreitung des Brandrauches

konnte mit einer Überdruckbelüftung verhindert werden, so dass weitere Räume

nicht geschädigt wurden. Bereits nach 20 Minuten konnte "Feuer aus" gemeldet

werden. Neben dem Löschzug der Ostfeuerwache, einem Löschfahrzeug der

Hauptwache, der Freiwilligen Feuerwehr Gaarden, war vorsorglich ein

Rettungswagen mit zur Einsatzstelle alarmiert worden. Die Einsatzkräfte hatten

nach 45 Minuten die Einsatzstelle wieder verlassen. Die Kriminalpolizei hat die

Ursachenermittlung übernommen.



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/82765/4479779

OTS: Feuerwehr Kiel



Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell