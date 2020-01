Feuer in Bäckerei

Avatar_shz von shz.de

30. Januar 2020, 23:53 Uhr

Kiel (ots) - Gegen 21:30 Uhr wurde der Leitstelle ein Feuer in einer Bäckerei in

der Heischstraße im Stadtteil Kiel-Gaarden gemeldet.



Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte eine starke Rauchentwicklung sowie eine

Ausbreitung des Feuers in die Dachkonstruktion festgestellt werden. Mehrere

Trupps unter Atemschutz wurden zur Brandbekämpfung eingesetzt. Um ein

Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude zu verhindern wurden große Teile

der Dachhaut geöffnet. Das Löschen der Glutnester gestaltete sich schwierig.

Erst gegen 23:15 Uhr konnte Feuer aus gemeldet werden.



Insgesamt waren knapp 60 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen

Feuerwehren Gaarden und Wellsee sowie des Rettungsdienstes beteiligt. Verletzt

wurde bei dem Einsatz niemand. Gegen 23:45 Uhr konnten alle Maßnahmen seitens

der Feuerwehr eingestellt werden.



Rückfragen bitte an:



Medien-Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Kiel

Lagedienstführer

Telefon: 0431 / 5905 - 0

Fax: 0431 / 5905 - 147



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/82765/4507280

OTS: Feuerwehr Kiel



Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell