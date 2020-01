Feuer im Rapssilo in der Uferstraße

Avatar_shz von shz.de

07. Januar 2020, 09:53 Uhr

Kiel (ots) - Heute Morgen ging um 6:23 Uhr ein Notruf in der Integrierten

Regionalleitstelle Mitte über ein Feuer in der Uferstraße im Silo der Raps und

Ölsaatenverarbeitungs GmbH ein. Schon auf der Anfahrt waren starker Rauch und

Feuer im 12. Obergeschoss des Silos sichtbar.



Mehrere Trupps sind unter Atemschutz vorgegangen um das Feuer in der

Lüftungsanlage abzulöschen. Die Einsatzmaßnahmen verlängerten sich, da nicht nur

im Gebäude sondern auch an der Außenfassade ein Feuer abgelöscht werden musste.

Dies gestaltete sich schwierig, da ein Löschen mit der Drehleiter in der Höhe

nicht möglich war.



Nach 2 Stunden war das Feuer aus und es konnte mit den Nachlöscharbeiten

begonnen werden.



Insgesamt sind waren 75 Einsatzkräfte der Hauptwache, Nordwache, der

Freiwilligen Feuerwehren Suchsdorf, Russee, Gaarden und des Rettungsdienstes

vor Ort.



