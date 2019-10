Feuer im Kieler Stadtteil Gaarden

Avatar_shz von shz.de

12. Oktober 2019, 21:13 Uhr

Kiel (ots) - Gegen 20:30 Uhr wurde der Leistelle ein Feuer in

einer Garage im Stadtteil Kiel-Gaarden gemeldet. Die eintreffenden

Einsatzkräfte trafen auf eine starke Rauchentwicklung in einem

Hinterhof. Die unter Atemschutz eingesetzten Kräfte konnten das Feuer

nach wenigen Minuten unter Kontrolle bringen. Personen wurden bei dem

Feuer nicht verletzt.



Insgesamt waren 18 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und des

Rettungsdienstes eingesetzt. Bereits um 21:10 Uhr konnten alle

Maßnahmen der Feuerwehr eingestellt werden.









