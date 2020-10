Feuer im Kieler Stadtteil Elmschenhagen

Avatar_shz von shz.de

28. Oktober 2020, 05:32 Uhr

Kiel (ots) - Am frühen Mittwochmorgen gegen 02:00 Uhr kam es zu einem Feuer in einem Gebäude in der Allgäuer Straße im Stadtteil Kiel Elmschenhagen.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der ca. 10x10m große Geräteschuppen bereits in Vollbrand. Durch den Einsatz von 4 Trupps und einer Riegelstellung konnte ein Übergreifen auf das benachbarte Versorgungsgebäude verhindert werden. Das Löschen der Glutnester gestaltete sich aufgrund der hohen Brandlast schwierig. Erst das Auseinanderzeihen des Brandgutes mittels Bagger ermöglichte die abschließenden Löschmaßnahmen.

Insgesamt waren ca. 50 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehren Elmschenhagen und Rönne sowie des Rettungsdienstes im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

