Feuer im Gewerbebetrieb

18. Februar 2019, 18:53 Uhr

Kiel (ots) - Gegen 16:45 Uhr meldete eine Vielzahl von Anrufern

der Leitstelle ein Feuer in einem Gewerbebetrieb in der Braunstraße

im Stadtteil Kiel-Wellsee.



Den Einsatzkräften zeigte sich vor Ort eine starke

Rauchentwicklung aus einer Werkstatthalle. Mehrere Trupps unter

Atemschutz wurden zur Brandbekämpfung eingesetzt. Das Feuer konnte

nach knapp 30 Minuten unter Kontrolle gebracht werden. Es handelte

sich um brennende Reifen innerhalb des Gebäudes. Mittels Drehleiter

müssen Teile des Daches aufgenommen werden um Glutnester zu löschen.



Die insgesamt 45 Einsatzkräfte setzten sich aus der

Berufsfeuerwehr Kiel, den Freiwilligen Feuerwehren Moorsee und Rönne

sowie des Rettungsdienstes zusammen. Verletzt wurde bei dem Einsatz

niemand. Die Nachlöscharbeiten dauern aktuell noch an.









Medien-Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Kiel

Lagedienstführer

Telefon: 0431 / 5905 - 0

Fax: 0431 / 5905 - 147



Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell