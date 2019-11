Feuer im ehemaligen Sporthotel in Hummelfeld/Ortsteil Fellhorst (Kreis Rendsburg-Eckernförde)

Avatar_shz von shz.de

20. November 2019, 21:02 Uhr

Rendsburg (ots) - Um 18:42 Uhr wurde die Feuerwehr Hummelfeld zum Ortsteil

Fellhorst zu einem Brand in einem ehemaligem Sporthotel gerufen. Bei Ankunft der

ersten Kräfte stand der Dachstuhl in Flammen. Zur Zeit laufen noch die

Löscharbeiten. Ca. 60 Kräfte sind im Einsatz.



Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

Ingo Hüttmann

Telefon: 0172/4193548

E-Mail: huettmann@kfv-rdeck.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/40401/4445625

OTS: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde



Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell