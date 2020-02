Feuer im Alten - und Pflegeheim, eine verletzten Personen.

Avatar_shz von shz.de

22. Februar 2020, 20:13 Uhr

Kiel (ots) - Am 22.02.2020 um 18:30 Uhr wurde die Feuerwehr Kiel zu einem Feuer

in die Vaasastraße alarmiert. Es handelt sich um ein Betreutes Wohnen im Alten-

und Pflegeheim. Eine Betreuerin hatte eine Rauchentwicklung im 3.OG gemeldet,

der Flur sei auch verraucht. Ein Mitarbeiter hat einen Löschversuch unternommen

und sich dabei eine Rauchvergiftung zugezogen. Er wurde zur weiteren Kontrolle

in ein Kieler Krankenhaus transportiert. Beim Eintreffen wurden die Bewohner des

betroffenen Flures durch die Feuerwehr in einem sicheren Raum im Erdgeschoss

geführt. Dort wurden sie vom Rettungsdienst gesichtet und betreut. Ein Trupp

ging unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in das betroffene Zimmer vor. Aus

unbekannten Gründen brannte dort eine Couch. Der betroffene Bewohner befand sich

nicht in der Wohnung. Das Feuer konnte schnell mit einem C-Rohr gelöscht werden.

Anschließend wurde die Wohnung belüftet und alle weiteren Wohnungen

kontrolliert. Eingesetzt waren der Löschzug der Hauptfeuerwache, Kräfte der

Ostfeuerwache, die Freiwillige Feuerwehr Kiel-Russee sowie ein

Notarzteinsatzfahrzeug und drei Rettungswagen, insgesamt 35 Einsatzkräfte. Der

Einsatz wurde nach circa 1,5 Stunde beendet. Der KDD hat die Einsatzstelle

übernommen.



Feuerwehr Kiel

Lagedienstführer

Telefon: 0431 / 5905 - 0

Fax: 0431 / 5905 - 147



