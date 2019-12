Feuer auf Balkon , Kirunastraße 1

Avatar_shz von shz.de

06. Dezember 2019, 21:18 Uhr

Kiel (ots) - Um 19.45 gab es mehrere Anrufe mit der Meldung Feuer auf einem

Balkon, bzw. Feuer aus einer Wohnung, Kirunastraße 1, in Kiel. Die Feuerwehr

Kiel rückte mit einem Löschzug der BF, der Freiwilligen Feuerwehr Russee, als

auch mit 2 Fahrzeugen des Rettungsdienstes aus. Schnell stellt sich heraus es

brannte Unrat auf dem Balkon. Personen waren nicht gefährdet. Das Feuer wurde

gelöscht und die Wohnung belüftet. Nach Abschluß der Maßnahmen konnten die

Bewohner zurück in ihrer Wohnungen.



