Ereignisreicher Sonntag für die Feuerwehren im Kreis Segeberg

15. Dezember 2019, 20:52 Uhr

Kreis Segeberg (ots) - Aufgrund stärkerer Winde mussten die Feuerwehren im Kreis

Segeberg in der Zeit von 11:00 bis 17:00 Uhr heute zu 25 Einsätzen im

Kreisgebiet ausrücken. Neben umgestürzten Bäumen und herabfallenden Ästen

mussten auch Teile von Dächern gesichert werden. Personen kamen nicht zu

Schaden.



Seit 16:43 Uhr sind 9 Wehren aus dem Amt Boostedt-Rickling zu einem Feuer eines

Wohnhauses im Einsatz. Da das Raumangebot in dem Einfamilienhaus optimal genutzt

wurde, sind umfangreiche Nachlöscharbeiten notwendig. Der Einsatz dauert zum

jetzigen Zeitpunkt an. Im Einsatz sind die Wehren aus Willingrade, Rickling,

Heidmühlen, Boostedt, Latendorf, Braak, Gr. Kummerfeld, Klein Kummerfeld sowie

Kräfte des ABC Zuges und der Kreisfeuerwehrzentrale, Rettungsdienst der

Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein sowie der Berufsfeuerwehr

Neumünster.



Bei dem Einsatz kam ein Feuerwehrmann leicht verletzt ins Krankenhaus



Zur Schadenshöhe und Ursache können keine Angaben gemacht werden.



