von shz.de

24. Juli 2018, 13:03 Uhr

Kiel (ots) - Feuerwehren informieren zum Thema "Entfernung von

Nestern von Hornissen, Hummeln, Wespen oder Wildbienen"



In einzelnen Medien des Landes wurde dieser Tage über unseriöse

Kosten bei der Beseitigung von Wespennestern durch Fachfirmen

berichtet. Im Artikel wird explizit darauf hingewiesen, dass für das

Entfernen dieser Nester die Freiwilligen Feuerwehren verständigt

werden sollen. Der Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein weist

darauf hin, dass diese In-formation nur bedingt stimmt. Der Einsatz

der Feuerwehr ist nur im Ausnahmefall angesagt - nämlich nur dann,

wenn eine ausdrückliche Gefahr für Leib und Leben oder die

öffentliche Sicherheit besteht. Im Zweifelsfall ist vorher das

Ordnungsamt einzuschalten. Hornissen, Hummeln, Wespen und Wildbienen

stehen unter Artenschutz. Sie gehören zu den staatenbildenden

Insekten und überleben nicht länger als einen Sommer. Sie erfüllen

wichtige Funktionen im Naturkreislauf. Hornissen und Wespen

regulieren das Artengefüge der Insekten, Hummeln bestäuben mit ihrem

langen Rüssel auch Blüten, die Bienen nicht erreichen können,

Honigbienen sorgen für eine reiche Ernte im Obstgarten.



Die meisten Arten sind harmlos und greifen den Menschen nicht an.

Der Nestbereich (circa 4 Meter um das Nest herum) wird von den

Insekten verteidigt, notfalls durch Stechen. Folgende Störungen

sollten daher vermieden werden: - heftige, schnelle Bewegungen, -

längeres Verstellen der Flugbahn, - Erschütterungen des Nestes, -

Manipulationen am Nest oder Flugloch, - direktes Anatmen der Tiere.

Außerhalb des Nestbereiches sind die Tiere friedlich. Die Entfernung

von Nestern sollte ausschließlich von sach- und fachkundigen Experten

vorgenommen werden. Neben professionellen Schädlingsbekämpfern kann

man sich auch an örtliche Imker, die Ordnungsämter oder das Landesamt

für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein

(LLUR) wenden. Weitere Infos dazu:

http://zufish.schleswig-holstein.de/detail?pstId=220058182









Medien-Rückfragen bitte an:



Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Holger Bauer

Pressesprecher

Telefon: 0431 / 603 2195

Mobil: 0177 / 2745486

E-Mail: bauer@lfv-sh.de

http://www.lfv-sh.de



Original-Content von: Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell