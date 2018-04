von shz.de

23. April 2018, 06:23 Uhr

Pinneberg (ots) - Elmshorn: Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses

Datum: Sonntag, 22. April 2018, 23.32 Uhr +++ Einsatzort: Elmshorn,

Am Wischhof +++ Einsatz: FEU2 (Feuer, zwei Züge) Elmshorn - Bei einem

Großfeuer ist in der Nacht von Sonntag auf Montag in Elmshorn der

Dachstuhl eines Einfamilienhauses zerstört worden. Die Freiwillige

Feuerwehr Elmshorn konnte das Gebäude halten. Personen kamen nicht zu

Schaden. Brandursache ist wahrscheinlich ein Blitzeinschlag. Die

Schadenshöhe ist noch unbekannt. Gegen 23 Uhr erreichte die

Gewitterfront am Sonntagabend den Kreis Pinneberg. Ein Blitzschlag

hatte schwere Folgen. Um 23.32 Uhr wurde die FF Elmshorn zu einem

Dachstuhlbrand alarmiert. Die Besatzung des zuerst eintreffenden

Rettungswagens bestätigte offene Flammen. Als die stellvertretende

Elmshorner Wehrführerin Britta Stender und der stellvertretende

Kreiswehrführer Stefan Mohr (zugleich Wehrführer in Elmshorn)

eintrafen, hatten die Bewohner das Gebäude bereits unverletzt

verlassen. Die Feuerwehr konnte sich auf die Brandbekämpfung über

drei Wege konzentrieren. Zum einen wurde ein C-Rohr im Innenangriff

unter schwerem Atemschutz vorgenommen. Beim Öffnen der Klappe zum

Dachboden war zu sehen, dass dieser vollkommen verqualmt war. Da die

Bodentreppe angebrannt war, wurde der Zugang über Steckleitern

gesichert. Von außen wurden an der Gebäuderückseite das

Teleskopmastfahrzeug und an der Front die Drehleiter in Stellung

gebracht. Über beide Hubrettungsfahrzeuge wurde das Dach weiter

geöffnet und die Flammen abgelöscht. Außerdem kam ein weiteres C-Rohr

vom Boden aus im Außenangriff zum Einsatz. Um ausreichend Personal

vor Ort zu haben, wurde um 23.46 Uhr die Alarmstufe auf FEU 2 -

entspricht Vollalarm für die FF Elmshorn - erhöht. Das Feuer war nach

einer Dreiviertelstunde unter Kontrolle. Die Nachlösch- und

Aufräumarbeiten dauerten bis etwa 1.30 Uhr an. Anschließend verblieb

eine Brandwache an der Einsatzstelle.



Kräfte FF Elmshorn: 62 mit 13 Fahrzeuge Rettungsdienst RKiSH: 1

RTW in Bereitstellung Polizei: mehrere Streifenwagen Einsatzleiterin:

Britta Stender, stellv. Wehrführerin FF Elmshorn









Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

Kreispressewart

Michael Bunk

Mobil: (0170) 3104138

E-Mail: Michael.Bunk@kfv-pinneberg.de



Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell