22. März 2018, 17:13 Uhr

Pinneberg (ots) - Ellerbek: Feuer in einer Garage Datum:

Donnerstag, 22. März 2018, 15.17 Uhr +++ Einsatzort: Ellerbek,

Stettiner Straße +++ Einsatz: FEU 2 (Feuer, 2 Löschzüge)



Ellerbek - Die Freiwillige Feuerwehr Ellerbek ist am

Donnerstagnachmittag zu einem Feuer in einer Garage in die Stettiner

Straße gerufen worden. Vor Ort bestätigte sich die Lage. Zusätzliche

Erschwernis: Die Garage war in ein Einfamilienhaus hineingebaut. Die

Kräfte öffneten das Garagentor und begannen unter Atemschutz mit der

Brandbekämpfung. Um weitere Atemschutzgeräteträger vor Ort zu haben,

ließ Einsatzleiter Holger Rechter (Wehrführer FF Ellerbek) die

Nachbarwehr Egenbüttel nachalarmieren. Das Feuer konnte auf die

Garage begrenzt werden. In ihr wurde unter anderem ein Motorrad stark

beschädigt. Ein Flammenüberschlag auf den Dachstuhl wurde erfolgreich

verhindert. Allerdings zog Brandrauch durch die Verbindungstür in den

Wohnbereich. Die Feuerwehr belüftete das Einfamilienhaus daher im

Anschluss ausgiebig. Zwei Bewohner wurden mit Verdacht auf eine

leichte Rauchgasvergiftung mit einem Rettungswagen zur Beobachtung in

ein Hamburger Krankenhaus gebracht. Das Feuer war gegen 16.30 Uhr

gelöscht. Die Aufräumarbeiten dauerten noch einige Zeit an. Im

Einsatz waren die Wehren Ellerbek und Egenbüttel mit rund 40

ehrenamtlichen Kräften. Außerdem machte sich Kreiswehrführer Frank

Homrich ein Bild der Lage vor Ort. Zu Schadenshöhe und Brandursache

kann die Feuerwehr keine Angaben machen.



Zeiten 15.17 Uhr: Alarmierung FF Ellerbek und RTW 15.58 Uhr:

Alarmierung FF Egenbüttel (Löschhilfe) 16.34 Uhr: Meldung Feuer aus









