Ellerbek: Brennt Lagerhalle - 1. Nachtrag

Pinneberg (ots) - Ellerbek: Brennt Lagerhalle



Datum: Sonnabend, 17. Juni 2017, 21.29 Uhr Einsatzort: Ellerbek,

Waldhofstraße Einsatz: FEU 5 (Feuer 5 Züge)



Ellerbek - In dem Ellerbeker Gewerbegebiet Waldhofstraße brennt

seit Sonnabend, 21.29 Uhr eine Lagerhalle mit den Ausmaßen 50 x 20

Meter. Etwas 180 Einsatzkräfte aus den freiwilligen Feuerwehren

Ellerbek, Bönningstedt, Egenbüttel und Rellingen sowie des

ABC-Dienstes/Löschzug Gefahrgut Kreis Pinneberg und der Technischen

Einsatzleitung Pinneberg bekämpfen den Großbrand mit mehreren

Wasserwerfern - darunter eines über die Drehleiter - und

handgeführten Strahlrohren im Außenangriff. In der Anfangsphase

gelang es noch, zwei Kleintransport-Kastenwagen aus dem hinteren Teil

der Halle zu bergen. Ein weiterer Innenangriff war nicht möglich. Die

FF Ellerbek war um 21.29 Uhr alarmiert worden. Bereits auf der

Anfahrt wurde das Einsatzstichwort erhöht und nach und nach auf die

Stufe FEU 5 (Feuer, 5 Züge) aufgestockt. Die Halle stand beim

Eintreffen vollständig in Flammen. Eine dichte Rauchwolke stand über

der Einsatzstelle. Vorsorglich wurden Rundfunkdurchsagen veranlasst,

in diesem Bereich Fenster und Türen geschlossen zu halten. Messungen

des ABC-Dienstes/LZG ergaben sowohl direkt an der Einsatzstelle als

auch in östlicher Richtung bis nach Hamburg keine auffälligen

Messwerte. Das Feuer ist mittlerweile unter Kontrolle. Die ersten

Kräfte werden aus dem Einsatz herausgelöst. Der Einsatz wird noch

längere Zeit andauern. Angaben zu Schadenshöhe oder Brandursache

werden seitens der Feuerwehr derzeit nicht getätigt.









Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

Kreispressewart

Dennis Renk

mobil 0172 - 4145255



Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell

