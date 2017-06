Einsatzreiches Wochenende für die Feuerwehren im Kreis Pinneberg - Millionenschäden verhindert

Pinneberg (ots) - Den Feuerwehren im Kreis Pinneberg ist es zu

verdanken, dass es an diesem Wochenende nicht zu Millionenschäden

gekommen ist. Durch die Einsatzkräfte wurden bis Sonntagmittag 13 Uhr

mehrere Großfeuer erfolgreich bekämpft.



Am Freitag löste eine Brandmeldeanlage in einer

Flüchtlingsunterkunft in Halstenbek aus. Die Wehren aus Halstenbek

und Rellingen bekämpften das Feuer in einer Zwischendecke und dem

Dachstuhl des Gebäudes. Eine Brandausweitung konnte in letzter Minute

verhindert werden. (Wir berichteten gesondert)



Nur kurze Zeit später wurde die Feuerwehr Prisdorf zu einem Feuer

in einer Doppelhaushälfte alarmiert. Hier brannte eine Waschmaschine.

Durch die Feuerwehr mussten lediglich Nachlöscharbeiten durchgeführt

werden.



Am Samstag folgten dann zwei Großfeuer in Holm und Ellerbek. In

Prisdorf kam bei einem Unfall im Bahnbereich für eine Person jede

Hilfe zu spät. Die Feuerwehren Prisdorf und Pinneberg betreuten die

Zuginsassen eines Personenzuges bis zur Übernahme des Rettungsdienst.



In Holm gerieten mehrere Wohnwagen in Brand. Hier wurden die

Kameraden aus Holm von Einsatzkräften aus Wedel unterstützt. Das

Übergreifen auf eine unmittelbar bedrohte Werkstatt konnte verhindert

werden. (Wir berichteten gesondert)



In Ellerbek brannte die Halle einer Großbäckerei. Es kamen mehrere

Feuerwehren aus dem Ellerbeker Umland zum Einsatz. Auch hier konnten,

trotz einer initial massiven Brandausweitung, nahestehende Gebäude

gehalten und unter anderem zwei Transporter gerettet werden.(Wir

berichteten gesondert)



Am frühen Sonntagmorgen löste die Notrufeinrichtung eines PKW in

Lutzhorn aus. Die Alarmzentrale des Herstellers meldete die Auslösung

an die Kooperative Regionalleitstelle West, woraufhin die Feuerwehr

Lutzhorn, zusammen mit Kräften des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle

entsandt wurde. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es sich um

eine Fehlauslösung handelte. Der PKW stand warm und trocken in der

heimischen Garage.



Insgesamt wurden im Zeitraum von Freitagmittag 13 Uhr bis

Sonntagmittag 13 Uhr - 16 Einsätze durch die Feuerwehren abgearbeitet

und dabei Millionenschaden erfolgreich verhindert. Unter anderem

konnten in vier Fällen Menschen aus kleineren Zwangslagen befreit

werden und vier Kleinfeuer erfolgreich gelöscht werden - darunter ein

PKW-Brand in Halstenbek. Außerdem lösten Rauchwarnmelder und

Brandmeldeanlagen aus.



"Die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Pinneberg können sich freuen,

mit ihren Feuerwehren in den einzelnen Städten und Gemeinden einen

Partner in der Not an ihrer Seite wissen zu können!" resümiert

Kreisbrandmeister Frank Homrich. "In allen Fällen wurden durch die

Kameradinnen und Kameraden Höchstleistungen vollbracht, die

Anerkennung verdient. Hin und wieder kommt es im Kreis Pinneberg zu

Schadenslagen im größeren Ausmaß, eine so enge Folge der Ereignisse

ist aber auch hier nicht die Regel. Wir können uns alle Glücklich

schätzen, dass es Bürgerinnen und Bürger gibt, die sich in ihrer

Freizeit dafür einsetzen Menschenleben zu retten und Sachwerte zu

schützen! Mein Dank gilt allen Einsatzkräften im Kreis für ihr

tägliches Engagement!"









