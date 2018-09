Ein Wochenende im Zeichen der Jugendfeuerwehr

von shz.de

03. September 2018, 12:03 Uhr

Kiel



(Husum) Delegiertenversammlung der Deutschen Jugendfeuerwehr (DJF)

und Bundesentscheid im internationalen Jugendfeuerwehr-Wettbewerb in

Schleswig-Holstein.



Bundesjugendleiter Christian Patzelt konnte eine sehr positive

Bilanz nach drei Tagen im Zeichen der Jugendfeuerwehr ziehen: "Hinter

uns liegt ein fantastisches Wochenende mit engagierten und

motivierten Jugendlichen aus ganz Deutschland. Die Gastgeber aus

Nordfriesland haben sich mächtig ins Zeug gelegt und uns

unvergessliche Momente bereitet. Ein abwechslungsreiches Programm aus

Livemusik, Comedy, Gremientagungen und Meisterschaft liegt hinter

uns. Ob Teilnehmer oder Organisatoren - alle haben größte

Konzentration und Disziplin an den Tag gelegt, dabei aber auch

Leidenschaft für die gemeinsame Sache demonstriert. Am Ende beweisen

uns die vielen strahlenden und glücklichen Gesichter, dass es sich

gelohnt hat. Die Veranstaltung wurde von den Feuerwehren des Kreis

Nordfriesland sowie der Landesjugendfeuerwehr Schleswig-Holstein

hervorragend vorbereitet. Wir sind von Feuerwehr und Stadtverwaltung

herzlich aufgenommen und tatkräftig unterstützt worden. Ohne eine so

professionelle Zusammenarbeit geht es nicht und dafür danke ich allen

engagierten Helferinnen und Helfern ausdrücklich."



Delegiertenversammlung im Nordsee-Congress-Centrum



Am Samstag tagte die Delegiertenversammlung der Deutschen

Jugendfeuerwehr im Nordsee-Congress-Centrum. Hierbei handelt es sich

um das höchste Entscheidungsgremium der DJF. Insgesamt rund 200

Delegierte sowie zahlreiche Gäste aus Landes- und Kommunalpolitik und

dem Feuerwehrbereich nahmen an dieser Versammlung teil.

Schwerpunktthema war "Motivation und Wertschätzung". Große

Anerkennung drückte die DJF drei engagierten Akteuren aus. Rüdiger

König (stellvertretender Landesjugendfeuerwehrwart in

Schleswig-Holstein), Sabrina Reitz (Chefredaktion der

Verbandszeitschrift Lauffeuer) und Michael Klein (Koordinator "Kinder

in der Feuerwehr) wurden mit der Silbernen Ehrennadel der DJF

ausgezeichnet. Einstimmig wählten die Delegierten Matthias Düsterwald

aus Niedersachsen zum neuen Fachausschussvorsitzenden Bildung.



Bundesentscheid im internationalen Bewerb



Der Sonntag stand im Zeichen des internationalen Bewerb CTIF.

Nachdem bereits am Samstag die Mannschaften ein letztes Training

durchführen konnten, ging es am Sonntag in die eigentliche

Entscheidung. Insgesamt traten 23 Jugendfeuerwehrmannschaften in zwei

Disziplinen gegeneinander an. Hierbei konnte sich die Mannschaft aus

Oberneukirchen (BY) mit 1.051,8 Punkten den 1. Platz sichern.

Zusammen mit der Mannschaft aus Möllenbeck-Krankenhagen (NI) wird sie

die DJF im Jahr 2019 Martigny (Schweiz) vertreten. Hinrich Struve

(NF), Ehrenpräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, überreichte

dem Deutschen Meister den von ihm gestifteten Siegerpokal. Aus

Schleswig-Holstein traten die Mannschaften aus Steinbergkirche (SL,

Platz 11) und Lütjenburg (PLÖ, Platz 20) an.



Weitere Details und Impressionen zur Veranstaltung stehen Ihnen

auf der Homepage der Schleswig-Holsteinischen Jugendfeuerwehr

(http://www.shjf.de/djf-2018.html) zur Verfügung. Weitere

Bildanfragen richten Sie bitte an die u.a. Ansprechpartner.



