Die Feuerwehr-Mettwurst kommt zurück

24. September 2019, 09:53 Uhr

- 1 Euro pro Wurst für die fünf Landesfeuerwehrverbände im Norden

- Bereits rund 485.000 Euro gespendet



Am 1. Oktober 2019 startet EDEKA Nord die bereits neunte

Feuerwehr-Mettwurst-Aktion. Dann wird die beliebte Wurst wieder bis

zum 31. Dezember in den rund 670 EDEKA-Märkten und Marktkauf-Häusern

in Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und dem

nördlichen Niedersachsen sowie Brandenburg erhältlich sein. Ein Euro

jeder verkauften Wurst geht an die fünf norddeutschen

Landesfeuerwehrverbände, denn: Mit ihrem Einsatz für das Gemeinwohl

bilden die Freiwilligen Feuerwehren das Rückgrat der zivilen

Gefahrenabwehr. Täglich sorgen beispielsweise knapp 50.000 Frauen und

Männer ehrenamtlich für die Sicherheit in Schleswig-Holstein. Damit

das so bleibt und der Nachwuchs für die engagierten

Einsatzabteilungen nicht ausbleibt, sind die Freiwilligen Feuerwehren

auf Unterstützung aus der Gesellschaft angewiesen.



"Mit dieser Aktion sichern wir jedes Jahr ein Stück Heimat! Gerade

die Freiwilligen Feuerwehren sind auf Hilfe angewiesen und mit der

Feuerwehr-Mettwurst konnten wir bereits rund 485.000 Euro für unsere

Freunde und Helfer generieren", erläuterte EDEKA-Nord-Geschäftsführer

Martin Steinmetz. Mit den Geldern werden u. a. die Nachwuchswerbung

und Bildungsangebote für junge Feuerwehrleute und

Jugendfeuerwehrangehörige finanziert.



Auch der Präsident des Schleswig-Holsteinischen Landtages Klaus

Schlie hat bereits seine Unterstützung zugesagt und wird im Dezember

einige EDEKA-Märkte und Feuerwehren besuchen. Genaue Termine werden

im November bekannt gegeben.









