Das war's: Jugendwart der Jugendfeuerwehr Borstel-Hohenraden hört nach 12 Jahren auf / 7 Jugendliche werden verabschiedet

Avatar_shz von shz.de

12. Januar 2020, 11:53 Uhr

Pinneberg (ots) - Bei der Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr

Borstel-Hohenraden wurde der Jugendwart Björn Gräper verabschiedet. 12 Jahre

hatte er die Jugendlichen begleitet, und viele anschließend in die Mannschaft

der Freiwilligen Feuerwehr übergeben. Bei der Jahreshauptversammlung der aktiven

Wehr wird sich der 40-jährige nicht wieder zur Wahl stellen. An seine Stelle

rückt seine derzeitige Stellvertreterin, Bianca König. Mit dem Jugendwart wurden

noch drei andere Ausbilder von der Jugendfeuerwehr verabschiedet. Auch unter den

Jugendlichen gab es viele Verabschiedungen: insgesamt wurden 7 Jugendliche

verabschiedet, da diese im laufenden Jahr volljährig geworden sind, wovon 5 in

der nächsten Woche in die Freiwillige Feuerwehr übernommen werden. Darunter auch

Finja Gut, die neben Ihrer Tätigkeit als Jugendgruppenleiterin in

Borstel-Hohenraden auch Kreisjugendgruppenleiterin war. Für die sieben

Verabschiedeten kommt im Februar wieder sieben neue. Als eine der wenigsten

Jugendfeuerwehren verfügt Borstel-Hohenraden über eine lange Warteliste, und

muss sich deshalb um den Nachwuchs keine Sorgen machen.



Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

Jule Heppner

Telefon: 015231783000

E-Mail: Presse8@kfv-pinneberg.org



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/4489545

OTS: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg



Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell