Dachstuhlbrand in Rendsburg

18. April 2020, 12:23 Uhr

Rendsburg (ots) - Heute Vormittag wurde die Feuerwehr Rendsburg zu einem Dachstuhlbrand in den Wickenhagenweg gerufen. Bei Schweissarbeiten entstand ein Feuer, welches sich auf den gesamten Dachstuhl ausbreitete. Eine Person wurde verletzt und wird im Krankenhaus behandelt. Die Löscharbeiten dauern an. Ca. 35 Einsatzkräfte sind vor Ort.



Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde Ingo Hüttmann Telefon: 0172/ 4193548 E-Mail: huettmann@kfv-rdeck.de



