Dachstuhlbrand an einem Mehrfamilienhaus

27. September 2018, 01:13 Uhr

Kiel (ots) - Am Mittwoch Abend um 19:34 Uhr erreichten die

Feuerwehr Kiel zeitgleich mehrere Notrufe aus der Freiligrathstraße.

Gemeldet wurde ein Feuer im Dachbereich eines Mehrfamilienhauses.



Aufgrund der Meldungen wurden direkt beide Löschzüge der

Berufsfeuerwehr sowie zwei Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr

alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es im Dachstuhl des

Mehrfamilienhauses brannte. Das Feuer drohte auf die Nachbarhäuser

überzugreifen. Über zwei Drehleitern wurden Löschangriffe von außen

eingeleitet. Zusätzlich gingen Trupps über das Treppenhaus und ein

Baugerüst vor. Es wurden bis zu 4 C-Rohre zeitgleich vorgenommen.

Parallel zur Brandbekämpfung wurden ca. 40 Bewohner des Hauses ins

Freie gebracht.



Da der Hohlraum unmittelbar unter dem Dach mit einer

Einblasdämmung aus Zellulose komplett ausgefüllt war, gestaltete sich

die Brandbekämpfung äußerst langwierig. Innerhalb der

Zellulosedämmung waren zahlreiche Glutnester, die durch die böigen

Winde immer wieder angefacht wurden. Obwohl der Brand schnell unter

Kontrolle gebracht werden konnte, zogen sich die Nachlöscharbeiten

aus den oben genannten Gründen nahezu durch die ganze Nacht.



Über die Einsatzdauer waren insgesamt 120 Einsatzkräfte vor Ort.

Die Bewohner des betroffenen Hauses blieben unverletzt und kamen bei

Angehörigen oder Bekannten unter. Ein Feuerwehrmann wurde bei den

Nachlöscharbeiten leicht verletzt.



Während der Einsatzdauer wurden die Wachen der Berufsfeuerwehr

durch weitere Löschzüge der Freiwillige Feuerwehr besetzt. So standen

jederzeit Einsatzkräfte für Paralleleinsätze zur Verfügung.









