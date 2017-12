von shz.de

erstellt am 23.Dez.2017 | 14:18 Uhr

Pinneberg (ots) - Borstel-Hohenraden: Gartenhütte abgebrannt -

drei Gasflaschen geborgen Datum: Sonnabend, 23. Dezember 2017, 12.43

Uhr +++ Einsatzort: Borstel-Hohenraden, Mühlenweg +++ Einsatz: FEU

(Feuer standard)



Borstel-Hohenraden - In den Mittagsstunden des Sonnabends vor

Heiligabend ist die Freiwillige Feuerwehr Borstel-Hohenraden um 12.43

Uhr zum Brand einer Gartenhütte am Mühlenweg alarmiert worden. Da in

dem Gebäude auch Gasflaschen gelagert waren, wurde sechs Minuten

später auch die FF Kummerfeld mit einer vorsorglichen

Alarmstufenerhöhung auf FEU G (Feuer größer Standard) alarmiert; sie

brauchte aber nicht einzugreifen. Vor Ort bestätigte sich die

gemeldete Lage. Die Hütte mit einer Grundfläche von drei mal vier

Metern stand in Vollbrand. Den 23 ehrenamtlichen Helfern aus

Borstel-Hohenraden gelang es noch, drei Gasflaschen zu bergen und zu

kühlen. Zur Brandbekämpfung wurden zwei C-Rohre eingesetzt. Das Feuer

war nach gut einer halben Stunde gelöscht. Personen wurden nicht

verletzt; die Brandursache ist unklar.



Kräfte FF Borstel-Hohenraden: 23 mit drei Fahrzeugen FF

Kummerfeld: ca. 20 mit drei Fahrzeugen in Bereitstellung

Rettungsdienst RKiSH: 1 RTW in Bereitstellung Kreisfeuerwehrverband

Pinneberg: Kreiswehrführer Frank Homrich, Pressesprecher









