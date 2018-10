Arbeitsreicher Start in den Tag für die Feuerwehr Kiel

von shz.de

31. Oktober 2018, 13:23 Uhr

Kiel (ots) - Zunächst wurde der Leitstelle um 08:13 Uhr eine

starke Rauchentwicklung auf dem Gelände einer Kompostierungsanlage in

der Straße Hasselfelde gemeldet. Bei Eintreffen der alarmierten

Einsatzmittel brannten Teile einer ca. 200 Quadratmeter großen

Anhäufung mit Holzhackschnitzel. Mehrere Trupps unter Atemschutz

zogen das Brandgut auseinander und löschten die Glutnester. Die ca.

50 Einsatzkräfte setzten sich zusammen aus dem Löschzug Ostwache der

Berufsfeuerwehr Kiel, der Freiwilligen Feuerwehr Dietrichsdorf sowie

einer Sonderkomponente der Freiwilligen Feuerwehr Rönne. Die

Einsatzmaßnahmen wurden gegen 12:15 Uhr beendet. Personen wurden

nicht verletzt.



Noch während des laufenden Einsatzes meldeten mehrere Anrufer um

10:17 Uhr ein weiteres Feuer auf einem Balkon im 2. Obergeschoss in

der Norddeutschen Straße. Die gerade herausgelösten Einsatzkräfte des

Löschzuges Ostwache übernahmen den Einsatz und konnten das Feuer mit

einem Trupp unter Atemschutz schnell löschen. Eine Person wurde

rettungsdienstlich untersucht.









Medien-Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Kiel

Lagedienstführer

Telefon: 0431 / 5905 - 0

Fax: 0431 / 5905 - 147



Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell