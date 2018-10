Ammoniakaustritt aus Kühlanlage

von shz.de

17. Oktober 2018, 14:23 Uhr

Kiel (ots) - Am heutigen Vormittag ist in einem Betrieb in Wellsee

ein Leck an einer Kühlanlage aufgetreten. Dabei ist Ammoniak in

geringen Mengen ausgetreten. Der Löschzug der Ostfeuerwache und die

Freiwilligen Feuerwehren Moorsee und Rönne waren mit 35

Einsatzkräften vor Ort. Das Gebäude wurde evakuiert und gelüftet. Die

Leckage wurde von einer Fachfirma für Kälteanlagen beseitigt. Die zur

Zeit des Gefahrgutaustrittes anwesenden Mitarbeiter blieben

unverletzt. Es bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr für die Umwelt.









