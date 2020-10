Abschlussmeldung Feuer in Osdorf,19.10.2020 15:16 Uhr Feuer zerstört Reetdachhaus in Osdorf

Avatar_shz von shz.de

19. Oktober 2020, 21:08 Uhr

Rendsburg (ots) - In der Straße Am Gutshof, in Osdorf, kam es Heute (19.10.2020) zu einem Feuer.

Osdorf - (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 19.10.2020, 14:14 Uhr Feuer 2 (FEU 2)

Am Montagnachmittag kam es in Osdorf zu einem Feuer. Ein Wohn- und Bürogebäude, das mit Reet bedeckt war, brannte auf einem Reiterhof. Für Mensch und Tier bestand keine Gefahr. Das Feuer ist im Bereich des Firstes ausgebrochen und hat sich dann über das Reet ausgebreitet. Die Feuerwehrleute versuchten das Reet vom First zu lösen um dann an die Glutnester zu kommen; durch die starke Rauchentwicklung war dieses nur erschwert möglich. Es waren mehrere Atemschutztrupps im Einsatz. Das Feuer wurde mit mehreren Strahlrohren sowie einem Monitor und zwei Drehleitern bekämpft. Bei dem Einsatz wurden neben den Feuerwehren aus dem Amt Dänischer Wohld und Eckernförde auch Kreisübergreifende Löschhilfe von der Berufsfeuerwehr Kiel angefordert. Ein Bagger war dann behilflich das Reet vom Dach zu holen, damit es dann am Boden von der Feuerwehr abgelöscht werden konnte. Es waren rund 130 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle. Das Technische Hilfswerk aus Eckernförde wurde später nachalarmiert um die Beleuchtung der Einsatzstelle zu übernehmen und unterstützte zusätzlich mit einem Teleskoplader. Zur Schadenshöhe und - ursache kann derzeit keine Auskunft erteilt werden. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Die Kripo hat Ermittlungen aufgenommen. Die Nachlöscharbeiten werden noch bis schätzungsweise in die frühen Morgenstunden andauern.

Feuerwehren: Osdorf, Gettorf, Rathmannsdorf, Felm, Noer, Eckernförde, BF Kiel (HW), Löschzug-Gefahrgut des Kreis Rendsburg-Eckernförde

weitere Einsatzkräfte: Rettungsdienst RKiSH, Polizei, Kripo, Tech. Einsatzleitung, Technisches Hilfswerk OV Eckernförde, Feuerwehr Technische Zentrale, Kreisbrandmeister, Kreispressewart

