2 Kellerbrände in Kiel Suchsdorf

02. August 2018, 04:23 Uhr

Kiel (ots) - In der Nacht vom 01. auf den 02.08.2018 wurde um

23:54 Uhr über den Notruf 112 eine Rauchentwicklung im Treppenraum

eines mehrgeschossigen Wohnkomplexes im Kieler Amrumring gemeldet.

Die eintreffenden Rettungskräfte konnten ein Feuer im Keller des

Gebäudes schnell lokalisieren und die Brandbekämpfung einleiten.

Eingesetzt waren ca. 50 Kräfte, bestehend aus dem Löschzug der

Hauptfeuerwache, mehreren Rettungswagen, einem Notarztwagen sowie

den Freiwilligen Feuerwehren Suchsdorf und Russee. Während Trupp`s

unter Atemschutz den Brand mit einem C-Rohr bekämpften, wurden 31

Personen aus dem nun teilevakuierten Gebäude betreut und teilweise

notärztlich untersucht. Die Löscharbeiten in dem Kellerverschlag

gestalteten sich unterdes schwierig. Zeitweise gingen 2 Trupp`s

zeitgleich vor und setzten Löschschaum ein um den Brandherd in dem

stark gefüllten Kellerverschlag zu erreichen. Um 02:00 Uhr wurde dann

schließlich "Feuer aus" gemeldet. Im weiteren Einsatzverlauf wurde

der Verschlag zum Teil entleert und vom Brandschutt befreit. Dabei

wurden immer wieder Glutnester abgelöscht. Die Einsatzdauer betrug

insgesamt etwa 3,5 Stunden. 3 Anwohner wurden mit dem Verdacht einer

Rauchgasintoxikation zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus

verbracht.



Die Maßnahmen des Einsatzes waren noch nicht abgeschlossen, es

waren noch Kräfte vor Ort, da wurde die Feuerwehr erneut in den

Amrumgring alarmiert. Ein weiterer Kellerbrand, einige Häuser weiter.

Da einige Feuerwehrfahrzeuge sich noch im Amrumring befanden, konnte

durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehren Suchsdorf

und Russee, eine Ausbreitung des Feuers im Keller verhindert werden

und der Einsatz war schnell beendet.









