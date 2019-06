16. Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr findet in Pahlen statt Veranstalter freuen sich auf rund 300 Teilnehmer

von shz.de

11. Juni 2019, 07:53 Uhr

Dithmarschen (ots) - Pahlen - Das 16. Zeltlager der

Kreisjugendfeuerwehr Dithmarschen findet mit einem umfangreichen

Rahmenprogramm für Jugendliche in Pahlen statt. Vom 29.06. bis zum

03.07.2019 schlagen die einzelnen Jugendfeuerwehren ihre Zelte auf

dem Pahlener Sportplatz auf. Auch andere Jugendgruppen gesellen sich

zu dem Zeltlager.



Die Dithmarscher Kreisjugendfeuerwehr veranstaltet vom 29.6. bis

zum 3.7.2019 ihr 16. Kreisjugendfeuerwehrzeltlager. Alle zwei Jahre

treffen sich die Jugendfeuerwehren aus Dithmarschen, aber auch

Gastgruppen wie z. B. das Jugendrotkreuz, zu diesem Event. In diesem

Jahr werden die Zelte in Pahlen aufgebaut. Rund 300 Kinder und

Jugendliche werden sich 5 Tage lang auf dem Sportplatz versammeln.

Auf die Teilnehmer wartet ein attraktives Programm: Es wird der

Megakicker der Kreisjugendfeuerwehr genauso zum Einsatz kommen, wie

das Spieleevent mit der High Jump Anlage, einer Kletterwand und einer

Torwand. Auch das Pahlener Schwimmbad wird über die Tage für die

Teilnehmer geöffnet sein. Höhepunkt wird am Samstag (29.06.2019) die

traditionelle Austragung des ''Kreispokals der Dithmarscher

Jugendfeuerwehren'' sein. Hierbei können die Jugendgruppen neben

feuerwehrtechnischen Aufgaben auch ihre Koordination und ihr Geschick

unter Beweis stellen. Am Sonntagnachmittag findet ein Elterntag mit

Kaffee und Kuchen statt, zudem auch interessierte Bürger herzlich

eingeladen sind. Außerdem sind ein Nachtmarsch und ein Lagerabend

geplant. Das Zeltlager wurde 2015 bereits schon einmal in Pahlen

ausgetragen, damals spielte das Wetter nicht so gut mit. In diesem

Jahr findet also der zweite Versuch in Pahlen bei hoffentlich schönem

Wetter statt.









Rückfragen bitte an:



Kreisjugendfeuerwehr Dithmarschen

Fachbereichsleiter Öffentlichkeitsarbeit

Lennard Lange

Mobil: 0162 5844627

E-Mail: l.lange@kjf-dithmarschen.de

http://www.kfv-hei.de/startseite.html



