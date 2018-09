Stundenlange Staus bei Elmshorn : Zwei Unfälle auf der A23 – eine Tote, ein Schwerverletzter

Auf der A23 Richtung Norden wird bei einem Unfall ein Mann schwer verletzt. Am Stauende gibt es einen tödlichen Unfall.

von Karsten Schröder

12. September 2018, 06:50 Uhr

Elmshorn | Es waren tragische Szenen die sich am Sonntag auf der A23 abgespielt haben. Gegen 17.30 Uhr ging in der Leitstelle am Nachmittag eine Meldung über einen Unfall ein, bei dem ein Mann nahe des Rastplatzes Steinburg nach einem Überschlag mit seinem VW Golf eingeklemmt und schwer verletzt wurde. Er wurde daraufhin von den alarmierten Kräften aus dem Fahrzeug herausgeschnitten. Auch ein weiterer Pkw war an dem Unfall beteiligt, dessen Fahrer wurde leicht verletzt.

Der schwerverletzte Golf-Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Durch die vielen Leute die mit ihren Smartphones am Rastplatz standen, um den Unfall für sich festzuhalten, setzten die Kräfte Sichtschutzwände ein. So konnte ein Gaffen während der Rettungsarbeiten verhindert werden.

Ein Sachverständiger wurde an die Unfallstelle herangezogen. Die Autobahn in Richtung Heide konnte erst nach vier Stunden freigegeben werden. Kurz vor der Freigabe der Autobahn kam es dann unerwartet zu einem schweren Folgeunfall, der sich am Ende des Staus zugetragen hatte. Der Fahrer eines Transporters war nach Polizeiangaben mit sehr hoher Geschwindigkeit auf einen rechts auf dem Seitenstreifen stehenden Smart gekracht. Der 29-jährige Fahrer aus Hamburg habe dem Stauende ausweichen wollen und sei so auf den Standstreifen geraten. Wie sich herausstellte, saß eine 50-jährige Frau aus dem Kreis Dithmarschen am Steuer, die kurz zuvor wegen eines technischen Problems an ihrem Fahrzeug den Pannendienst gerufen hatte.



Durch den heftigen Aufprall des Transporters wurde die 50-Jährige tödlich verletzt. Die Dithmarscherin erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen. Der 29-Jährige wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Während die Autobahn in Höhe des ersten Unfalls wieder freigegeben wurde, mussten die Autofahrer hinter dem zweiten Unfall noch etwa zwei Stunden auf die Weiterfahrt warten. Ein Sachverständiger wurde auch hier hinzugezoen, um die Unfallursache zu klären.

Alle vier Fahrzeuge der beiden Unfälle mussten schließlich mit Abschleppern geborgen werden. Das Technische Hilfswerk wurde zusätzlich noch für Sperrmaßnahmen auf die A23 beordert.

Die Wehren Elmshorn, Horst und Klein Offenseth-Sparrieshoop waren mit ca. 40 Einsatzkräften vor Ort.





