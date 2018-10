Eutin : Zeugen gesucht: Mann belästigt Frauen sexuell in Bank

Die Polizei sucht jetzt nach den jungen Frauen, die der Mann angriff. Den Übergriff zeigen Videoaufzeichnungen.

von shz.de

19. Oktober 2018, 15:45 Uhr

Eutin | Ein Mann sorgte am Mittwoch in Eutin (Kreis Ostholstein) für mehrere Polizeieinsätzen. Unter anderem belästigte der Mann eine junge Frau sexuell. Das zeigte eine Videoaufzeichnung. Das teilte die Polizei mit.

Im öffentlich zugänglichen Bereich einer Bank in der Eutiner Straße Am Rosengarten kam es um 19.26 Uhr zu einer Situation, in der die mittlerweile ermittelte Person sich einer Gruppe dreier jüngerer Frauen genähert hat. Dann belästigte er eine Frau sexuell, sie trugt einen gelblichen Rucksack.

Die Polizei bittet diese beschriebene junge Frau, sich unter 04521/8010 mit der ihr in Verbindung zu setzen.

