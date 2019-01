Kreis Dithmarschen : Zeugen gesucht: Fahrgast greift Busfahrer mit Pfefferspray an und flüchtet

Als der Busfahrer ein streitendes Paar ermahnen will, greift der junge Mann den Busfahrer mit Pfefferspray an.

Brunsbüttel | In der Nacht von Freitag auf Sonnabend wurde ein Busfahrer in einem Linienbus in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) mit Pfefferspray angegriffen.

Gegen halb eins nachts fuhr der Busfahrer mit dem Linienbus die Endhaltestelle „Brunsbüttel Jakobuskirche“ in der Straße „Markt“ in Brunsbüttel an. Zu dem Zeitpunkt saß nur ein Pärchen in der letzten Sitzreihe und stritt lautstark.

Nach Ermahnung Pfefferspray-Attacke

Der 55-jährige Fahrer aus Itzehoe ging daraufhin in den hinteren Teil des Busses, um sie zu bitten, ruhiger zu sein. Plötzlich zog der junge Mann des Pärchens eine Flasche Pfefferspray aus seiner Jacke und sprühte in die Richtung des Itzehoers. Das Paar verließ nach der Attacke fluchtartig den Bus in unbekannte Richtung. Der Kraftfahrer klagte über Augenreizungen und kam in ein Krankenhaus.

So werden die Täter beschrieben

Bei den Tätern soll es sich um einen etwa 26 bis 30 Jahre alten Mann und eine etwa 22 bis 26 Jahre alte Frau gehandelt haben. Der junge Mann hatte eine schmächtige Figur, sehr kurze Haare und trug eine Brille. Zur Tatzeit führte er einen Laptop mit sich. Die Frau hatte eine schlanke Figur und schulterlange dunkelblonde Haare.

Beide Personen sind dem Geschädigten bekannt

Beide Personen sind dem Geschädigten vom Sehen her bekannt, da sie häufiger den Bus nutzen und unangenehm durch ihr Verhalten auffallen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu den Tätern geben können. Diese sollten sich bitte unter der Telefonnummer 04852-60240 bei der Brunsbüttler Polizei melden.

