„Runter vom Gas - Finger vom Handy“ : Zahlreiche Verkehrsverstöße bei Kontrolle in Flensburg

von shz.de

erstellt am 12.Sep.2017 | 15:37 Uhr

Flensburg | Am Montag wurde im Rahmen einer Kontrollwoche von Flensburger Polizisten eine Standkontrolle in der Husumer Straße in Flensburg durchgeführt.

Dabei wurden diverse Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt:

fünfzehn Mal waren Autofahrer nicht angeschnallt

sechs gestoppte Autofahrer nutzten ihr Handy am Steuer

einmal war die Betriebserlaubnis wegen getönter Frontscheibe erlöschen

mehrfach abgelaufene Hauptuntersuchungen

ein älteres Pärchen transportierte eine Matratze auf dem Autodach und hielt diese durch die geöffneten Fenster mit den Händen fest

eine Verkehrsteilnehmerin führte ihren Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

ein Lkw fuhr mit Schrott auf der Ladefläche in die Kontrollstelle, bei der Überprüfung der Ladung und der Insassen wurde festgestellt, dass der Beifahrer per Haftbefehl gesucht wurde

Die Landespolizei Schleswig-Holstein setzt zur Senkung der Unfallzahlen auf fortlaufende Überwachungs- und Aufklärungsarbeit. So sollen Risiken und Folgen des Fehlverhaltens im Straßenverkehr vermieden werden. Deshalb werden in regelmäßigen Abständen TISPOL-Kontrollwochen durchgeführt. TISPOL (Traffic Information System Police) wurde durch die Verkehrspolizeien Europas gegründet, um die Verkehrssicherheit und Strafverfolgung europaweit zu verbessern. Das Hauptziel von TISPOL ist die Reduzierung von Unfällen auf Europas Straßen. Die ständigen Schwerpunktthemen sind Geschwindigkeit, Sicherheitsgurt, Alkohol und Drogen und auch der gewerbliche Güter- und Personenverkehr.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?