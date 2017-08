Röntgenlasers European XFEL : Vor der offiziellen Inbetriebnahme: Arbeiter stirbt auf Desy-Gelände

Hamburg | Zwei Tage vor der offiziellen Inbetriebnahme des neuen Röntgenlasers European XFEL ist ein Arbeiter auf dem Gelände des Deutschen Elektronen-Synchrotron (Desy) in Hamburg-Bahrenfeld ums Leben gekommen. Der 32-Jährige habe am Mittwochnachmittag einen Stromschlag erlitten, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Er sei nach dem Unfall von der Feuerwehr mit einem Hubwagen aus etwa 3,50 Meter Höhe befreit worden. Anschließend versuchten die Einsatzkräfte vergeblich, den 32-Jährigen wiederzubeleben. Auch die Reanimationsversuche der Notafallsanitäter und des Notarztes auf dem Weg ins Krankenhaus blieben nach Angaben der Feuerwehr erfolglos.

Die Polizei und das Amt für Arbeitsschutz haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Für den betroffenen Teil der Anlage wurde ein Betriebsverbot ausgesprochen. Auf dem Desy-Gelände soll die neue Röntgenlaseranlage European XFEL am 1. September offiziell den Nutzerbetrieb aufnehmen.

von dpa

erstellt am 31.Aug.2017 | 08:41 Uhr