Hamburg : Vier Schwerverletzte nach Unfall in Hamburg-Poppenbüttel

Eine Seniorin verliert die Kontrolle über ihr Auto. Vier Personen wurden schwer verletzt.

von Anna-Sophie Hansen

24. April 2018, 11:51 Uhr

Hamburg | Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Poppenbüttel sind Dienstag am frühen Nachmittag vier Personen schwer verletzt worden.

Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr eine 78-Jährige mit ihrem in einem Parkstreifen abgestellten Wagen mit hoher Beschleunigung an und kollidierte mit einem vor ihrem Fahrzeug abgestellten Auto. Dessen 38-jährige Fahrerin hielt sich zu diesem Zeitpunkt am Kofferraum auf. Die Frau wurde kurzzeitig zwischen den beiden Pkw eingequetscht und erlitt schwere Verletzungen an den Beinen, die in einem Krankenhaus stationär behandelt werden. Lebensgefahr besteht nicht. Drei Kinder (ein, drei und fünf Jahre), die sich im Wagen der 38-Jährigen befanden, blieben unverletzt.

Die 78-Jährige setzte die Fahrt auf der Harksheider Straße in Richtung Norderstedt fort, stieß nach einigen Metern jedoch mit einem vor ihr fahrenden Auto zusammen und fuhr im Anschluss auf den Gehweg. Bei diese Zusammenstoß entstand Sachschaden, der Fahrer (66) blieb nach aktuellen Erkenntnissen unverletzt.

Auf dem Gehweg erfasste der Wagen der Seniorin eine 25-Jährige, die einen Kinderwagen mit einem Säugling (fünf Monate) schob, und kollidierte dann mit einem Baum. Sowohl die 25-Jährige als auch der Kinderwagen wurden durch den Aufprall durch die Luft geschleudert. Die Frau und ihre Tochter wurden dabei schwer verletzt und werden intensivmedizinisch betreut. Die 25-Jährige befindet sich nicht in Lebensgefahr. Zum derzeitigen Gesundheitszustand des Säuglings liegen keine näheren Angaben vor.

Durch den Aufprall am Baum wurde die 78-jährige Unfallverursacherin ebenfalls schwer verletzt, Lebensgefahr besteht nicht. Der Grund ihres Fahrverhaltens konnte bisher nicht ermittelt werden. Ihr Wagen wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt.

Passanten und ein Großaufgebot der Feuerwehr leisteten den Verletzten medizinische Hilfe. Zur Betreuung einiger Unfallzeugen wurde das Kriseninterventionsteam des DRK angefordert. Auch zwei eingesetzte Polizeibeamte wurden von Seelsorgern betreut.

Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurden unter anderem ein Sachverständiger und der Polizeihubschrauber „Libelle 2“ eingesetzt. Es kam zeitweise zu örtlichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?