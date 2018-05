Ausfahrt Hohenfelde : Verkehrsunfall auf der A23 Richtung Hamburg

Am Samstag kam es zu einem Unfall zwischen einem Transporter und einem Kleinwagen – Fahrer wurden nur leicht verletzt.

von shz.de

05. Mai 2018, 09:33 Uhr

Hohenfelde | Auf der Autobahn 23 kam es am Samstagmorgen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines VW T3 war gegen 7:30 Uhr in Richtung Hamburg unterwegs, als ihn in Höhe der Ausfahrt Hohenfelde plötzlich ein Peugeot mit voller Wucht in das Heck seines Fahrzeugs knallte.

Daraufhin schleuderte der Transporter auf die Grünfläche und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer aus dem Itzehoer Umland kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Auch der Fahrer des Peugeots wurde leicht verletzt.

Die Freiwillige Feuerwehr Hohenfelde war mit rund 20 Einsatzkräften vor Ort. Das Teschnische Hilfswerk Elmshorn wurde zusätzlich für Sperrung der Autobahn eingesetzt, die schließlich für rund zwei Stunden gesperrt war.

