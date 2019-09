Zeugenaufruf in Bad Segeberg : Verdacht auf Unfallflucht: Elfjährige von Auto angefahren und verletzt

Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 17. September. Die Polizei sucht nach der Autofahrerin und Zeugen.

18. September 2019, 17:10 Uhr

Bad Segeberg | Wie die Polizei berichtet, kam es am Dienstag in Bad Segeberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Elfjährige verletzt wurde. Gegen 7.45 Uhr überquerten das Mädchen und ihr siebenjähriger Bruder auf Fahrrädern einen Fußgängerüberweg in der Köllner Chaussee.

Kind mit Fahrzeugfront erfasst

Ein schwarzer Kleinwagen fuhr in Richtung Langelohe und erfasste die Elfjährige mit der Fahrzeugfront. Das Kind stürzte und verletzte sich leicht. Auch das Fahrrad kam zu Schaden. Ihr Bruder blieb unverletzt. Die Autofahrerin verließ ihr Fahrzeug und erkundigte sich bei dem Mädchen, ob es ihr gut gehe.

Noch unter Schock bejahte das Kind die Frage. Die Autofahrerin fuhr daraufhin weiter. In der Schule hat sich die Elfjährige ihrer Lehrerin anvertraut und über Schmerzen geklagt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

Angaben zur Autofahrerin

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und sucht die Autofahrerin. Sie wurde als etwa 18 Jahre alt beschrieben, mit einer Größe von ungefähr 1,70 bis 1,75 Metern und langen braunen Haaren. Die Fahrerin hatte eine schwarze Jacke an. Auf dem Beifahrersitz soll ein Mann gesessen haben, der nicht näher beschrieben werden kann.

Hinweise zum Unfall oder zur gesuchten Autofahrerin nehmen die Verkehrsermittler des Polizeireviers Elmshorn unter der Telefonnummer 04121-8030 entgegen.

Verkehrsunfälle verunsichern Kinder

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass gegenüber Kindern im Straßenverkehr eine besondere Sorgfaltspflicht gilt. Kinder können durch die Situation eines Verkehrsunfalls stark verunsichert sein. Sie trauen sich gegenüber Fremden möglicherweise nicht, ihre Schmerzen oder ihren Schaden mitzuteilen.

Die Polizei bittet darum, sie in solchen Fällen umgehend zu kontaktieren. Die Beamten werden in jedem Einzelfall prüfen, ob weitere Maßnahmen erforderlich sind.

