Heide : Unbeschrankter Bahnübergang: Auto von Zug erfasst

Der Fahrer des Renaults wurde eingeklemmt. 42 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Schwerverletzten zu bergen.

von Karsten Schröder

04. September 2018, 21:00 Uhr

Heide | Eine Regionalbahn erfasste am späten Dienstagnachmittag an einem unbeschrankten Bahnübergang in Heide einen Renault. Das Auto schleuderte durch die Wucht des Aufpralls auf eine angrenzende Weide und landete dort auf dem Dach. Der Fahrer wurde eingeklemmt.

Die Strecke Heide–Neumünster wurde gesperrt, der Notfallmanager der Bahn rückte an. 42 Einsatzkräfte der Heider Feuerwehr bargen den Schwerverletzten. Weitere Informationen lagen am Dienstagabend nicht vor. Auch die Unfallursache blieb vorerst ungeklärt.



Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?