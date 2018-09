Video vom Tatort : Unbekannte sprengen Geldautomat der Deutschen Bank in Ahrensburg

Entlang der A24 gibt es derzeit eine Anhäufung ähnlicher Überfälle.

von Peter Wüst/rtn

06. September 2018, 08:39 Uhr

Ahrensburg | Für viele Anwohner an der Manhagener Allee in Ahrensburg endete die Nacht gegen 3.20 Uhr äußerst laut und unsanft. Bisher Unbekannte drangen in den Vorraum der dortigen Deutschen Bank-Filiale ein und sprengten vermutlich mit einem Gas-Luft-Gemisch einen Geldautomaten auf dem der Hinweis "Auszahlung" stand.

Als die Polizei kurz nach dem Alarm am Tatort eintraf, fanden die Beamten im Vorraum zwei große Vorschlaghammer vor der Automatenreihe, ein Brecheisen mit dem die Eingangstür offen gehalten worden war, und ein langes Elektrokabel über das die Automatensprengung ausgelöst worden ist. Der, oder die Täter flüchteten. Ob und wieviel Geld sie erbeuteten war am Vormittag noch nicht bekannt.

Der Tatort wurde von der Polizei weiträumig abgesperrt. "Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Ahrensburg und des Löschzuges Gefahrgut Stormarn (LZG) nahmen unter Atemschutz Messungen wegen der herbeigeführten Gasexplosion vor und belüfteten anschließend den Vorraum der Bank", sagte Björn Krohn, Einsatzleiter der Feuerwehr Ahrensburg.

Seit Mitte vergangener Woche haben Unbekannte im Westteil von Mecklenburg-Vorpommern eine für den Nordosten beispiellose Serie von Geldautomaten-Sprengungen verübt. Alle Orte lagen unweit von Autobahnen. In Ludwigslust, Krakow am See, Gadebusch und Schwerin wurden in einer Woche sechs Bankautomaten mit Gas beschädigt. In drei Fällen gelangten die Täter an Geld, in einem Fall gleich an 200.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Schweriner Sonderermittlungsgruppe „Transit“ für die Deliktserie aufgestockt. Die Täter sind noch flüchtig, ein Zusammenhang mit dem neuesten Fall wird vermutet.

