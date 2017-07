Hamburg : Tödlicher Unfall: Auto prallt in Lohbrügge gegen Baum

Hamburg | In der Habermannstrasse in Hamburg-Lohbrügge kam es zu am Montagabend gegen 20.10 Uhr zu einem tödlichen Verkehsunfall. Der 24-jährige Fahrer eines PKW rammte mit seinem Wagen aus noch unbekannten Gründen erst ein Verkehrsschild und dann einen Baum. Durch den Aufprall wurde der Fahrer eingeklemmt.

Die alarmierten Rettungskräfte befreiten den Mann aus dem Wagen und versuchten ihn zu reanimieren. Der Mann verstarb noch vor Ort. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Straße wurde für die Zeit der Bergung und der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von citynewstv

erstellt am 04.Jul.2017 | 11:35 Uhr