Brunsbüttel : Tödlicher Streit am Sonntagabend: Mann stirbt an Stichverletzungen

In einem Haus in der Schulstraße in Brunsbüttel hat sich ein tödliches Gewaltverbrechen zugetragen.

Brunsbüttel | Ein grausames Verbrechen hat sich am Sonntagabend in der Schulstraße in Brunsbüttel im Kreis Dithmarschen ereignet. Polizei und Rettungsdienst wurden gegen 19 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus gerufen, in dem sich ein 25- Jähriger Mann mit schweren Stichverletzungen befand. Als die Helfer am Einsatzort eintrafen, konnten sie leider nur noch den Tod des...

